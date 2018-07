Paris (SID) - Der französische Erstligist Olympique Marseille und dessen Skandal-Fußballer Joey Barton haben sich für die verbale Entgleisung des Engländers beim brasilianischen Nationalspieler Thiago Silva entschuldigt und den Fehler eingestanden. "OM und Joey Barton möchten sich bei Silva und seinem Klub Paris St. Germain für die unangebrachten Äußerungen entschuldigen", hieß es in einer Mitteilung auf Marseilles Internetseite.

Barton (30) hatte mit homophoben Äußerungen via Twitter für mächtig Ärger gesorgt. Über den Kurznachrichtendienst bezeichnete er Silva als "Pussy" und "übergewichtigen Ladyboy". Vizemeister Paris möchte zusammen mit Silva über die weiteren Schritte beraten, der französische Fußball-Verband (FFF) wird Barton am 15. April zu einer Anhörung vor der Ethikkommission laden. Dies erklärte Laurent Davenas, Präsident der Kommission.

"Die Offiziellen von OM haben Barton gebeten, den Streit zwischen ihm und Silva zu beenden. Unser Spieler hat daraufhin versprochen, auf gehässige Äußerungen in Richtung Silvas zu verzichten", hieß es in der Klubmitteilung weiter.

Anlass für Bartons Äußerungen war offenbar ein am Dienstag veröffentlichtes Interview mit der Sporttageszeitung L'Equipe, indem Silva Kritik an dem Engländer geübt hatte. Barton, derzeit von den Queens Park Rangers aus der englischen Premier League an Marseille ausgeliehen, sorgte in seiner Karriere bereits häufig durch Fehlverhalten auf und neben dem Platz für Aufsehen.