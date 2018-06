Offenbach (SID) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft will im Prestigeduell gegen Olympiasieger USA am Freitag in Offenbach (18.15 Uhr/ZDF) offenbar nichts dem Zufall überlassen. Am Donnerstag strich Bundestrainerin Silvia Neid kurzerhand das Vormittagstraining und ließ nur eine lockere Laufeinheit abslovieren.

Zudem hielt der ab und zu mit dem Team arbeitende Mentaltrainer Markus Hornig einen Vortrag zum Thema "Visionen, Missionen und Ziele". "Es ging darum, wie man es schafft, eine Präsenz auf den Platz zu bekommen. Es geht darum, mental stark zu sein", erklärte Neid, die am Mittwoch im Training die Leichtfüßigkeit ihrer Mannschaft vermisst hatte.

Gegen den Weltranglistenersten USA wartet die in der FIFA-Liste auf Rang zwei notierte DFB-Auswahl seit 15. März 2006 (4:3 n.E.) und sieben Duellen auf einen Sieg. "Ich wünsche mir, dass wir gegen sie gewinnen. Aber das ist nicht so einfach. Wir spielen gegen die beste Mannschaft der Welt", sagte Neid über den Härtetest auf dem Weg zur anstehenden EM in Schweden (10. bis 28. Juli) und schob nach: "Wenn wir es schaffen wollen, muss alles stimmen. Wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung, individuelle Stärken und müssen sie mit Spielintelligenz und Power ausspielen."

Die 48-Jährige will das Länderspiel trotz des hohen Anspruchs auch zu Testzwecken nutzen. "Die Freiheiten nehme ich mir, ich gehe da mutig ran", meinte Neid. Im Tor wird auf jeden Fall Stammkeeperin Nadine Angerer stehen. Die zu Jahresbeginn eingeführte Rotation mit Almuth Schult ist absprachegemäß beendet. "Nadine ist die Nummer eins", bestätigte die Bundestrainerin.

Neid muss im viertletzten Testspiel vor der EM auf die angeschlagenen Viola Odebrecht, Lena Lotzen, Isabelle Linden und Lena Goeßling verzichten. Auch die Langzeitverletzten Lira Bajramaj, Simone Laudehr und Annike Krahn fallen weiter aus.

Nach dem Spiel gegen die USA stehen als Tests noch die Partien gegen Schottland in Essen (15. Juni), gegen Kanada in Paderborn (19. Juni) und gegen Weltmeister Japan in München (29. Juni) an. Gruppengegner in Schweden sind die Niederlande, Island und Norwegen.