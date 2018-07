Gelsenkirchen (SID) - Manager Horst Heldt hat die Spieler des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 im Kampf um die Champions-League-Qualifikation in die Pflicht genommen. "Ich erwarte volle Konzentration und die Fokussierung auf das Wesentliche. Oftmals in der Historie von Schalke sind Sachen verpasst worden, die greifbar waren. Das will ich nicht zulassen", sagte Heldt vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!).

Es müsse für ihn erkennbar sein, dass jeder alles für den Erfolg tue. "Das war gegen Hoffenheim der Fall, in Nürnberg jedoch nicht. Ich erwarte, dass wir anders als dort auftreten. Es werden weniger Spiele. Wir können uns Nachlässigkeiten nicht mehr erlauben", sagte Heldt. Die Königsblauen liegen vor dem 28. Spieltag auf Rang vier. Es gebe keinen Grund zur Selbstzufriedenheit. Diese habe er unter der Woche im Kader aber auch nicht ausgemacht.

Die Schalker hatten beim 0:3 im letzten Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg enttäuscht, in der Champions League war man im Achtelfinale an Galatasaray Istanbul gescheitert.

Vor dem Spiel in Bremen ist die personelle Situation weiter angespannt. Trainer Jens Keller muss erneut auf US-Nationalspieler Jermaine Jones verzichten, der nach seiner Risswunde am Fuß erst in der kommenden Woche wieder ins Mannschafstraining einsteigen soll.

Zudem fehlen den Königsblauen an der Weser Klaas-Jan Huntelaar, Chinedu Obasi, Ibrahim Afellay, Lars Unnerstall und Kyriakos Papadopoulos. Der griechische Nationalspieler Papadopoulos musste sich erneut einem kleinen Eingriff, einer sterilen Interpunktion am Knie, unterziehen. Er soll aber wie geplant Ende April wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Tranquillo Barnetta verpasst das Spiel in Bremen wegen eines Faserrisses im rechten Oberschenkel. Der Schweizer war beim Training am Donnerstag im Rasen hängengeblieben.