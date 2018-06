Athen (AFP) Nach Berichten über Geheimgeschäfte in Steuerparadiesen hat die griechische Regierung Ermittlungen zu 103 Offshore-Unternehmen angekündigt. Das griechische Finanzministerium bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Ta Nea". Das Blatt ist Partner eines internationalen Netzwerks für investigativen Journalismus (ICIJ), dem Informanten rund 2,5 Millionen Dokumente über Steueroasen in aller Welt zuspielten. Darin befinden sich Informationen zu zehntausenden Offshore-Firmen, unter anderem auf den britischen Jungferninseln in der Karibik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.