Bissau/Praia (AFP) Das Militär in Guinea-Bissau hat den britischen Honorarkonsul festgenommen. Der niederländische Geschäftsmann Jan van Maanen habe "falsche Informationen" über einen bevorstehenden Putsch verbreitet, sagte Armeechef Antonio Indjai am Donnerstag. Van Maanen habe "am Mittwoch mehrfach angerufen, um mir die Nachricht eines bevorstehenden Putsches mitzuteilen". Es gebe "Menschen, die falsche Informationen über einen anstehenden Putsch verbreiten. Einer davon ist Jan van Maanen. Ich habe ihn festnehmen lassen", sagte General Indjai.

