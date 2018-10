Seoul (dpa) - Die Gefahr einer bewaffneten Auseinandersetzung auf der koreanischen Halbinsel wächst. Nordkorea droht den USA offiziell mit einem möglichen Atomschlag, weil Washington zwei US-Kriegsschiffe in den West-Pazifik entsendet. Militärische «Operationen ohne jede Rücksicht» seien nun bewilligt, gab die oberste Militärführung in einer an Weißes Haus und Pentagon gerichteten Mitteilung bekannt. Das schließe auch Atomwaffen neuester Bauart ein. Nordkorea verfügt laut Experten aber nicht über die technischen Mittel, das US-Festland mit Langstreckenraketen anzugreifen.

