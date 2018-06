Beirut (AFP) Der mit anhaltenden Flüchtlingsströmen aus Syrien konfrontierte Libanon appelliert an die internationale Gemeinschaft, im benachbarten Bürgerkriegsland UN-geschützte Hilfscamps zu errichten. Präsident Michel Suleiman rief am Donnerstag zu einer Krisenkonferenz auf, um die Rahmenbedingungen dafür abzustecken. So sollten die Lager "innerhalb Syriens, weit von den Konfliktzonen entfernt, von UN-Truppen geschützt und nahe der libanesischen, jordanischen, türkischen und irakischen Grenze errichtet werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.