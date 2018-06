München (dpa) - Im Streit um die Vergabe der Presseplätze beim NSU-Prozess will die türkische Zeitung «Sabah» Verfassungsbeschwerde einreichen. Gerichtsverfahren müssten öffentlich sein, auch für türkischstämmige Menschen in Deutschland. Das sagte der stellvertretende «Sabah»-Chefredakteur Ismail Erel der Nachrichtenagentur dpa. Auch die türkische Tageszeitung «Hürriyet» prüft rechtliche Schritte. Kein türkisches Medium hat einen festen Platz für den am 17. April startenden Prozess zugesagt bekommen.

