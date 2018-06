Moskau (AFP) Für den symbolischen Preis von einem Rubel (gut zwei Cent) hat der russische Milliardär Alexander Lebedew seine Fluglinie Red Wings verkauft. Er habe die Verkaufspapiere unterzeichnet und das Unternehmen an eine Investorengruppe veräußert, schrieb Lebedew am Donnerstag in seinem Blog. Dazu, um wen es sich bei den Käufern von Red Wings handelt, äußerte er sich nicht. "Ich habe alles getan, was ich konnte, um die Firma zu retten", fügte Lebedew hinzu. Die Entscheidung zum Verkauf habe er "wegen der Ängste der Bürokraten" getroffen, schrieb der Regierungskritiker Lebedew in dem Internetdienst Twitter.

