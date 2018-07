Washington (AFP) Im Konflikt mit Nordkorea hat die US-Regierung nach eigenen Angaben "alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen" eingeleitet. US-Präsidentensprecher Jay Carney sagte am Donnerstag an Bord der Air Force One, alle erforderlichen Maßnahmen würden ergriffen. Zugleich bezeichnete er die Kriegsdrohungen Nordkoreas als "altbekannte Verhaltensmuster" der Führung in Pjöngjang. Sie seien "bedauerlich, aber vertraut". Carney äußerte sich auf dem Rückflug mit Präsident Barack Obama aus dem US-Bundesstaat Kalifornien.

