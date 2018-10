Paris (AFP) Eine Schildkröten-Art, die als ausgestorben galt, hat es neuen Erkenntnissen von Wissenschaftlern zufolge nie gegeben. Die auf den Seychellen vermutete Wasser-Schildkröte existierte nach einer DNA-Studie deutscher und österreichischer Forscher nie als eigene Art, wie die Wissenschaftler am Donnerstag im Fachmagazin "PloS One" berichteten. Der genetische Abgleich habe gezeigt, dass die Schildkröte Pelusios seychellensis mit der in Westafrika weit verbreiteten Pelusios castaneus identisch sei. Einige Tiere seien vermutlich von Menschen vor langer Zeit auf die Inselgruppe gebracht worden.

