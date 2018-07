Hamburg (AFP) Im Streit um feste Plätze für ausländische Medien beim NSU-Prozess will die ARD ein Zeichen setzen. Eine Reporterin des WDR werde über das Verfahren auf deutsch und auf türkisch berichten, kündigte die ARD am Freitagabend an. Die Leiterin der türkischen Redaktion beim Funkhaus Europa, Ayca Tolun stehe damit auch türkischen Medien zur Verfügung. Die ARD wollte einen ihrer Plätze beim Prozess ursprünglich zu Gunsten des türkischen Rundfunks aufgeben - das lehnte das Münchener Gericht aber ab.

