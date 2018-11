Paris (AFP) Parallel zum rasanten Wirtschaftswachstum Chinas hat auch die Reiselust der Chinesen im vergangenen Jahr stark zugenommen. 2012 gaben Chinesen als Touristen im Ausland so viel Geld aus wie keine andere Nation, teilte die Welttourismusorganisation (UNWTO) am Donnerstag mit. Die Ausgaben chinesischer Reisender beliefen sich demnach auf insgesamt 102 Milliarden Dollar (75,5 Milliarden Euro) - laut der in Madrid ansässigen Organisation bedeutet dies eine Steigerung um 40 Prozent. Die Zahl der Touristen aus China kletterte von rund zehn Millionen im Jahr 2000 auf etwa 83 Millionen im vergangenen Jahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.