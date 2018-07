Berlin (AFP) Nach monatelangen Querelen in der Parteispitze wollen die Piraten mit einer thematischen Offensive aus dem Umfragetief kommen. Der scheidende Geschäftsführer Johannes Ponader stellte am Freitag in Berlin zwölf Bundesbeauftragte der Partei für verschiedene Themenfelder vor, darunter Sozial-, Gesundheits- und Umweltpolitik. Auch Schwerpunktthemen der Piraten wie Transparenz in der Politik, demokratische Mitbestimmung, Datenschutz und Urheberrecht sollen künftig von Beauftragten stärker in die Öffentlichkeit getragen werden.

