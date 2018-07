Nikosia (AFP) Gerüchte über weitere Zwangsabgaben auf Bankkonten in Zypern haben am Freitag zu langen Schlangen vor einigen Banken des Landes geführt. Das Finanzministerium reagierte auf die Beunruhigung in der Bevölkerung mit einer Erklärung, in der sie Angaben über weitere Abgaben als "unberechtigt" und "gegenstandslos" bezeichnete. Die Verhandlungen mit der Gläubiger-Troika über das Hilfspaket in Höhe von zehn Milliarden Euro seien abgeschlossen.

