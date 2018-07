Berlin (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück steht erneut in der Kritik. Wie die "Bild"-Zeitung am Freitag berichtet, sprach sich Steinbrück bei einer Veranstaltung am Mittwochabend in Berlin für getrennten Sportunterricht von muslimischen Mädchen und Jungen aus. "Wenn die Schulen es einrichten können, sollten sie da Rücksicht auf die religiösen Gefühle nehmen und getrennten Sportunterricht anbieten", zitierte die Zeitung den SPD-Politiker.

