Berlin (dpa) - Die Kölner Haie und die Eisbären Berlin brauchen nur noch einen Sieg, um in die Finalspiele der Deutschen Eishockey Liga einzuziehen. Die Kölner siegten bei den Grizzly Adams Wolfsburg mit 1:0 und führen damit in der Best-of-Five-Serie im Halbfinale mit 2:0. Mit dem gleichen Ergebnis liegen auch die Eisbären in den Semifinal-Duellen gegen die Krefeld Pinguine in Front. In eigener Halle gewann der Titelverteidiger mit 5:2. Bereits am Sonntag stehen die dritten und vielleicht schon entscheidenden Spiele an.

