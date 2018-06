Sinsheim (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihrem neuen Trainer Markus Gisdol einen gelungenen Einstand beschert und im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder Hoffnung geschöpft. Hoffenheim besiegte zum Auftakt des 28. Spieltags Fortuna Düsseldorf mit 3:0 und schob sich vorübergehend bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heran. Die Tore erzielten Roberto Firmino, Andreas Lambertz per Eigentor und Kevin Volland in der Nachspielzeit. Düsseldorf liegt weiter nur fünf Zähler vor dem Tabellen-16. FC Augsburg.

