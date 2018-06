Peking (dpa) - Nach der Entdeckung des Vogelgrippe-Virus H7N9 bei Tauben haben die Behörden in Shanghai mit dem Keulen von Geflügel auf einem Großmarkt begonnen. Bisher sind fünf Menschen an dem bisher kaum bekannten Virus gestorben.

14 Infektionen sind bekannt, davon sechs in Shanghai, sieben in den Nachbarprovinzen Zhejiang und Jiangsu sowie eine in der Provinz Anhui, wie die Staatsmedien am Freitag berichteten.

Zwar ist noch keine Übertragung von Mensch zu Mensch bestätigt, doch entwickelte in Shanghai ein Mensch, der engen Kontakt zu einem Vogelgrippe-Patienten hatte, grippeähnliche Symptome. Der Erkrankte kam in Quarantäne.

