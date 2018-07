Rom (AFP) Die Parlamentarier der italienischen Protestbewegung Fünf Sterne (M5S) sind am Freitag zu einer ominösen Geheimsitzung zusammengekommen. Die Abgeordneten und Senatoren der Partei um den früheren Komiker Beppe Grillo versammelten sich am frühen Morgen auf einem Platz in Rom und stiegen dort in zwei Busse - ohne das Ziel ihrer Fahrt zu kennen. Zahlreiche Journalisten hängten sich in etwa zehn Autos aber an die Fersen der Politiker und verfolgten sie bis zu einem Hotel auf dem Land nördlich der italienischen Hauptstadt. Dort hatte die Presse allerdings keinen Zugang.

