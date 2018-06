Almaty (dpa) - Die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sind fortgesetzt worden. Vertreter der internationalen Gemeinschaft und der Führung in Teheran trafen sich in der Großstadt Almaty in Kasachstan.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle und sein iranischer Amtskollege Ali-Akbar Salehi hätten am Vorabend miteinander telefoniert, meldete die Teheraner Agentur Fars. Dabei hätten die Politiker betont, dass sie auf konstruktive Ergebnisse bei den Gesprächen in Almaty hofften sowie einen «Start zu einem Schritt vorwärts», hieß es.

Die sogenannte 5+1-Gruppe (USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich sowie Deutschland) erwartete eine Antwort des Iran auf ihren Vorschlag, den sie beim vorigen Treffen Ende Februar vorgelegt hatten. Angeblich verzichtet die Gruppe auf ihre bisherige Forderung, der Iran müsse seine Uran-Anreicherungsanlage in Fordo schließen. Stattdessen solle lediglich die Leistung reduziert werden. Der Westen verdächtigt Teheran, unter dem Deckmantel ziviler Nutzung an einem Atomwaffenprogramm zu arbeiten.

Der iranische Chefunterhändler Said Dschalili betonte am Donnerstag erneut, dass Teheran auf seinem Recht beharre, ein ziviles Atomprogramm zu unterhalten. Das sei die Grundlage für erfolgreiche Gespräche, sagte Dschalili.

Ein iranischer Diplomat sagte der Nachrichtenagentur Isna, dass sich Teheran und die 5+1 auf einen Fahrplan für die kommenden sechs Monate geeinigt hätten. Dieser Zeitraum ist nach Ansicht von Experten bewusst gewählt, da im Iran bis Juli ein neuer Präsident im Amt ist.