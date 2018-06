Köln (dpa) - Bei der Geiselnahme in einer Kölner Kindertagesstätte hat die Polizei am Abend eingegriffen. Am Ort des Geschehens war eine Detonation zu hören, außerdem war ein Lichtblitz zu sehen.

