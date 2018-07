Köln (dpa) - Ein Geiselnehmer hat am Freitag in Köln den Leiter einer Kindertagesstätte stundenlang in seiner Gewalt gehalten. Mit einem Messer bewaffnet forderte er Bargeld und ein Fluchtauto.

17 Kinder und ihre Gruppenleiterinnen konnten schon am Vormittag ins Freie flüchten. Gegen 11.00 Uhr sei der überwiegende Teil der Kinder wieder bei den Familien gewesen.

Um 8.50 Uhr war die Polizei wegen eines lauten Streits zu der Kindertagesstätte gerufen worden. Warum der Täter den Mann als Geisel nahm und wann das Drama enden würde, blieb bis zum Abend unklar. Die Polizei hatte das Gebäude am Nachmittag abgeschirmt, setzte aber nach eigenen Angaben weiter auf ein «gewaltfreies Ende» der Geiselnahme. Fahrzeuge der Spezialeinheiten wurden als Sichtschutz aufgestellt und Schaulustige zurückgedrängt.

Zum Zeitpunkt der Geiselnahme hielten sich wohl wegen der Osterferien weniger Kinder als sonst in der Einrichtung auf - normalerweise werden in der städtischen Kita 85 Kinder bis zu sechs Jahren in vier Gruppen betreut. Die Kinder nutzten gemeinsam mit den Erzieherinnen die erste Möglichkeit zur Flucht. Nach dem Eintreffen der Polizei befanden sich noch drei Kinder mit drei Erzieherinnen in der ersten Etage des Gebäudes. Sie verließen das Gelände über eine äußere Sicherheitstreppe.

«Die Eingangstür der Kindertagesstätte ist nur während der Zeiten, in denen Kinder abgegeben und auch abgeholt werden können, geöffnet - und zwar morgens von 8 bis 9 Uhr», erläuterte die Stadt Köln. Um kurz vor 9 Uhr sei der Mann in die Kita eingedrungen und habe den Leiter als Geisel genommen. «Das Dienstzimmer des Leiters liegt in unmittelbarer Nähe der Eingangstür», hieß es.

Die Geisel wurde leicht verletzt. Nähere Angaben dazu gab es zunächst nicht. «Wir haben vor Ort starke Polizeikräfte zusammengezogen, zu denen auch Spezialeinheiten gehören», sagte Polizeisprecher Lutz Flaßnöcker.

Die Kita im Stadtteil Chorweiler im Norden Kölns - ein Klinkerflachbau im Schatten mehrerer Wohnhochhäuser - wurde weiträumig abgeriegelt. Eine Flucht sei dem Täter unmöglich gemacht worden, hieß es von der Polizei. Man stehe in Kontakt zu dem Geiselnehmer. Auch zu der Geisel habe es Kontakt gegeben.

Im Laufe des Tages brachte die Polizei weitere Ausrüstung zum Ort der Geiselnahme. Das Jugendamt der Stadt Köln war mit Betreuern und Fachberatern anwesend.

