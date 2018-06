Köln (dpa) - Nach zehnstündigem Nervenkrieg hat die Polizei die Geiselnahme in einer Kölner Kindertagesstätte beendet. Ein Mann war am Morgen in die Kita eingedrungen und hatte dort den Leiter der Einrichtung festgehalten. Mit einem Messer bewaffnet forderte er Bargeld und ein Fluchtauto. 17 Kinder und ihre Gruppenleiterinnen konnten schon am Vormittag flüchten. Am Abend überwältigten Spezialkräfte der Polizei dann den Geiselnehmer. Nach Angaben der Ermittler erlitt der Mann dabei einen Schuss in die Schulter.

