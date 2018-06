Berlin (dpa) - Die Zufriedenheit der Deutschen mit der politischen Arbeit des SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück sinkt. Laut dem aktuellen ARD-«Deutschlandtrend» liegt sie nur noch bei 32 Prozent - das sind vier Punkte weniger als im Vormonat.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bekommt mit 68 Prozent weiter die meiste Zustimmung.

Den zweiten Platz belegt Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit 63 Prozent. Platz drei teilen sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier mit jeweils 54 Prozent. Wirtschaftsminister und FDP-Chef Philipp Rösler bleibt das Schlusslicht mit einer Zustimmung von 18 Prozent.

Für den ARD-«Deutschlandtrend» befragte das Institut Infratest dimap am Dienstag und Mittwoch repräsentativ 1002 Wahlberechtigte in Deutschland per Telefon. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten.