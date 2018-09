Düsseldorf (dpa) - Im Arbeitskampf des privaten Sicherheitsgewerbes in Nordrhein-Westfalen gibt es womöglich einen Durchbruch. Der eingeschaltete Schlichter habe am Abend eine Einigungsempfehlung ausgesprochen, teilte der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft mit. Die Arbeitgeber hätten sich entschlossen, den Schlichterspruch «verbindlich anzunehmen». Die Gewerkschaft Verdi

hat sich bislang nicht geäußert. In dem Tarifkonflikt waren in den vergangenen Monaten die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn immer wieder bestreikt worden.

