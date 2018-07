New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat den Angriff von Kämpfern der radikalislamischen Taliban auf ein Gericht im Westen Afghanistans mit mehr als 50 Toten "auf das Schärfste" verurteilt. In einer am Donnerstag in New York einstimmig verabschiedeten Erklärung forderte das Gremium, die "Urheber, Organisatoren und Finanziers terroristischer Taten" vor Gericht zu bringen. Alle UN-Mitgliedsstaaten seien eingeladen, den afghanischen Behörden dabei zu helfen.

