San Francisco (AFP) Eine offenbar in seinen Jugendjahren von Mark Zuckerberg kreierte Website ist im Internet wieder aufgetaucht. Die am Donnerstag von Hackern ans Licht gebrachte Seite mit ersten Merkmalen sozialer Netzwerke soll der heute berühmte Facebook-Gründer im Alter von 15 Jahren programmiert haben. "Hi, mein Name ist Slim Shady", steht dort in der Spalte "über mich". "Kleiner Scherz, mein Name ist Mark (für diejenigen unter Euch, die mich nicht kennen), und ich lebe in einem kleinen Ort neben der riesigen Stadt New York."

