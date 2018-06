Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama empfängt in den kommenden Wochen die politischen Führer von Jordanien und der Türkei zu Gesprächen über den Bürgerkrieg in Syrien. Obama werde sich am 26. April mit dem jordanischen König Abdullah II. in Washington treffen, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Am 16. Mai ist dann der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan zu Gast.

