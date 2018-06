Vatikanstadt (AFP) In weniger als einem Monat hat Papst Franziskus seine Gefolgschaft auf dem Online-Kurznachrichtendienst Twitter auf rund fünf Millionen Leser verdoppelt. Am meisten stieg die Zahl der Abonnenten des spanischsprachigen Tweets des Accounts @Pontifex, nämlich auf 1,6 Millionen bis Donnerstag. Insgesamt verschickt der Papst seine Kurzbotschaften in neun Sprachen, darunter Latein, Deutsch und Arabisch. Die päpstlichen Nachrichten werden nicht vom Oberhaupt der katholischen Kirche selbst verfasst, aber abgesegnet.

