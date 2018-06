Buenos Aires (AFP) Papst Franziskus hat 50.000 Dollar (38.500 Euro) für die Opfer der schweren Unwetter und Überschwemmungen in Argentinien gespendet. Franziskus habe der Erzdiözese von La Plata das Geld zugewiesen, sodass es für die Nothilfe verwendet werden könne, berichtete die Argentinische Katholische Informationsagentur (AICA) am Freitag. Der Vatikangesandte Emil Paul Tscherrig sagte, der Papst wolle auf "konkrete Weise" seine "spirituelle Verbundenheit" mit den Opfern der Überschwemmungskatastrophe zeigen. In den Fluten in und um Buenos Aires waren in dieser Woche fast 60 Menschen gestorben.

