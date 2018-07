Lissabon (AFP) Die Regierung in Lissabon hat das Urteil des portugiesischen Verfassungsgerichts gegen Teile des Sparhaushalts 2013 als weitere Belastung für das krisengebeutelte Land verurteilt. "Die Regierung respektiert die Gerichtsentscheidung, aber warnt die Portugiesen vor den negativen Auswirkungen auf das Land", sagte Regierungssprecher Luis Marques Guedes am Samstagabend nach einer Krisensitzung des Kabinetts von Ministerpräsident Pedro Passos Coelho. Das Urteil des Verfassungsgerichts bringe "das Land in Schwierigkeiten bei der Umsetzung seiner Haushaltsziele".

