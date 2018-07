New York (AFP) Filmstar Gérard Depardieu will seine Ruhe haben. "Ich habe Ihnen nichts zu sagen", sagte der 64-Jährige am Freitag zu AFP-Reportern in New York, wo er sich zu Vorbereitungen für Dreharbeiten aufhielt. "Ich möchte in Frieden gelassen werden." Depardieu spielt in dem Film seinen Landsmann Dominique Strauss-Kahn. Der frühere Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) hatte diesen Posten wegen einer Affäre um Vergewaltigungsvorwürfe vor knapp zwei Jahren aufgegeben. Die Dreharbeiten zu dem Film sollen in den kommenden Monaten beginnen.

