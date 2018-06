Köln (SID) - Trotz einer Roten Karte für Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker bleibt der FC Arsenal in der englischen Premier League auf Champions-League-Kurs. Das Team von Trainer Arsène Wenger gewann bei West Bromwich Albion 2:1 (1:0) und hat als Vierter nun einen Punkt Vorsprung auf den FC Chelsea, der jedoch am Sonntag gegen den AFC Sunderland wieder vorbeiziehen konnte.

Innenverteidiger Mertesacker sah in der 70. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse, den fälligen Elfmeter verwandelte James Morrison zum 1:2. Häme für seinen Platzverweis musste der ehemalige Bremer vom britischen Boulevardblatt The Sun ertragen. Mit seinem Platzverweis habe er "fast die harte Arbeit ruiniert", nachdem er in Shane Long gestolpert sei und dadurch den Elfmeter verschenkt habe. Zuvor hatte der Ex-Dortmunder Tomas Rosicky Arsenal mit einem Doppelpack (20./50.) in Führung geschossen. Lukas Podolski saß 90 Minuten lang auf der Bank.

Nationalspieler Lewis Holtby hat mit den Tottenham Hotspur eine Niederlage abgewendet. Dem Team von Trainer André Villas-Boas gelang gegen den Tabellensechsten FC Everton ein glückliches 2:2 (1:1). Nach dem Blitz-Tor von Emmanuel Adebayor (1.) drehten Phil Jagielka und Kevin Mirallas (15./53.) die Partie für die "Toffees". Gylfi Sigurdsson traf kurz vor Schluss (87.) zum Endstand. Tottenham bleibt trotz der Niederlage Tabellendritter vor dem FC Arsenal.

Der FC Fulham mit dem Kölner Leihspieler Sascha Riether steckt nach der 0:1 (0:0) bei Newcastle United im Niemandsland der Tabelle fest. Für das Siegtor der "Magpies" sorgte der ehemalige Freiburger Bundesliga-Profi Papiss Demba Cissé (90.).

Ex-Nationalspieler Robert Huth unterlag mit Stoke City gegen Aston Villa 1:3 (0:1). Nachdem Gabriel Agbonlahor das 1:0 für die Gäste erzielte hatte (9.), glich Michael Kightly aus (80.). In der Schlussphase sorgten Matthew Lowtown (87.) und Christian Benteke (90.) für Villas Auswärtssieg.

Schlusslicht FC Reading unterlag dem FC Southampton 0:2 (0:1) und hat weiter acht Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Norwich City trennte sich von Ligapokalsieger Swansea City 2:2 (1:1). Torhüter Gerhard Tremmel saß auf der Bank.

In einer ereignisarmen Partie kam der FC Liverpool gegen den Tabellenzwölften West Ham United nicht über ein 0:0 hinaus.