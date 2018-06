Frankfurt/Main (dpa) - Der FC Bayern München steht als Meister fest. Nach einem 1:0 bei Eintracht Frankfurt sicherte sich das Team schon am 28. Spieltag den Titel, so früh in der Saison ist das noch keinem Verein zuvor gelungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.