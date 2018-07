Bremen (dpa) - Zwei üble Abwehrfehler von Werder Bremens Verteidiger Assani Lukimya haben Schalke 04 im Kampf um die Champions-League-Teilnahme einen glücklichen Sieg beschert. Julian Draxler (51. Minute) und Ciprian Marica (68.) nahmen die Geschenke beim 2:0 (0:0) in Bremen dankend an.

Die ersatzgeschwächten Hanseaten blieben damit auch im siebten Spiel in Serie ohne Sieg und im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga hängen. Schalke untermauerte dagegen trotz einer weitestgehend schwachen Leistung mit nun 45 Punkten Platz Platz vier. Dabei nahm das Team von Trainer Jens Keller erst nach der Pause am Spiel teil. Bis dahin lieferte Schalke wenig und schoss aus dem Spiel heraus nicht einmal aufs Tor der Bremer, die in der entscheidenden Saisonphase auch von großen Verletzungssorgen geplagt werden.

Werder-Coach Thomas Schaaf musste auf insgesamt zehn Profis verzichten. Zu Mehmet Ekici (Adduktorenprobleme) und Theodor Gebre Selassie (Knieverletzung) gesellte sich kurzfristig noch Mittelfeldarbeiter Philipp Bargfrede (Knieprobleme). Ungeachtet der Personalprobleme war Werder vor der Pause klar spielbestimmend. Trotz einiger guter Chancen belohnten sich die Hanseaten indes nicht für ihren hohen Aufwand.

Vor allem immer dann, wenn sich der wechselwillige Kevin de Bruyne in die Werder-Angriffe einschaltete, wurde es für Timo Hildebrand im Schalker Tor gefährlich. Gleich dreimal rettete er die Königsblauen gegen de Bruyne in der Anfangsviertelstunde. Zudem verpasste Werders Top-Torjäger Nils Petersen in der 26. Minute eine scharfe Hereingabe des Belgiers.

Der einzige Torschuss der Gelsenkirchener resultierte dagegen aus einem Draxler-Freistoss, der Bremens Torhüter Sebastian Mielitz direkt in die Arme flog. Passend zur schlechten Vorstellung sah Roman Neustädter seine fünfte Gelbe Karte und ist im wichtigen Duell mit dem direkten Champions-League-Gegner Bayer Leverkusen gesperrt.

Keller brachte zur Pause Raffael für den maßlos enttäuschenden Michel Bastos und sorgte so für mehr Schwung. Einen Kopfball von Joel Matip (47.) konnte Mielitz noch parieren. Kurz darauf war er aber nach dem ersten Patzer von Lukimya machtlos. In höchster Bedrängnis vertändelte der Innenverteidiger gegen Marica den Ball. Nationalspieler Draxler verwandelte zur glücklichen Führung. Wenig später rettete Lukimya noch gegen Marica artistisch auf der Linie (54.), besiegelte dann aber die erneute Pleite gegen Schalke, die in den vergangenen sechs Duellen mit Werder fünfmal siegten.

Ein Rückpass auf Mielitz geriet fiel zu kurz, so dass Raffael den Ball aufnehmen und Marica auflegen konnte. Danach war das Spiel entschieden. Werder zeigte kaum noch Aufbäumen und wurde von den eigenen Fans trotz der bis dahin engagierten aber glücklosen Leistung gnadenlos ausgepfiffen.