Moskau (dpa) - Mit einer Sonderabgabe von umgerechnet 125 000 Euro auf ausländische Trainer will der russische Fußballverband seine Kasse auffüllen. Das Geld solle in die Ausbildung heimischer Trainer fließen, kündigte Verbandschef Nikolai Tolstych an. Zweitligisten müssten den Plänen zufolge 62 500 Euro zahlen. Den Verband, der im Sommer 2012 den Italiener Fabio Capello als Nationaltrainer verpflichtet hatte, drücken etwa 12,5 Millionen Euro Schulden. Experten und Clubs kritisieren die «Strafgebühr».

