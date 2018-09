Heidelberg (SID) - Die deutschen U19-Fußballerinnen liegen weiter auf Kurs Richtung EM. Das Team von DFB-Trainerin Maren Meinert gewann in der Eliterunde der Qualifikation gegen Griechenland 9:0 (5:0) und eroberte mit dem Kantersieg die Tabellenführung in der Gruppe 6. Fabienne Dongus (55./58./90.+1) vom VfL Sindelfingen war mit einem Hattrick erfolgreichste Torschützin der deutschen Mannschaft.

Für das Ticket zur Endrunde in Wales (19. bis 31. August) reicht der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im abschließenden Duell mit Tschechien am Dienstag (17.00 Uhr) in Walldorf voraussichtlich ein Remis. Die sechs Gruppensieger sowie der bestplatzierte Zweite der EM-Qualifikationsrunde nehmen neben Gastgeber Wales an der EM teil.