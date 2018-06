London (AFP) Nach dem Tod eines jungen Filmemachers bei Recherchen im Obdachlosen-Milieu hat die britische Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ein Autopsiebericht solle am Dienstag Aufschluss darüber geben, woran der Dokumentarfilmer Lee Halpin gestorben sei. Die Leiche des 26-Jährigen war am Mittwoch in einem verlassenen Gebäude in der nordostenglischen Stadt Newcastle entdeckt worden. Drei Tage zuvor hatte er mit Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm über Obdachlose begonnen.

