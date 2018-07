Istanbul (dpa) - In Ägypten ist ein Islamist mit seiner Klage gegen einen Fernsehsender gescheitert. Er wollte gegen Witze über Präsident Mohammed Mursi vorgehen und erreichen, dass der Sender dicht machen muss. Ein Gericht lehnte den Fall ab, da der Kläger nicht berechtigt sei, in dieser Angelegenheit zu klagen. Seitdem Islamisten in Ägypten an der Macht sind, häufen sich Klagen gegen Kritiker der Regierung. Menschenrechtler kritisieren einen Anstieg der Strafverfolgung von Journalisten, Bloggern und Aktivisten.

