Köln (dpa) - Nach der Geiselnahme in einer Kölner Kindertagesstätte hat die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) den Mitarbeitern der Einrichtung für ihr umsichtiges Verhalten gedankt.

Der Leiter der Kita habe durch sein uneigennütziges Handeln entscheidend zum Schutz der Kinder beigetragen, lobte Erich Rettinghaus, NRW-Landesvorsitzender der DPolG. Der 51 Jahre alte Mann war zehn Stunden lang in der Gewalt des Geiselnehmers, der ihn auch mit einem Messerstich in den Unterschenkel verletzte.

Ein Spezialkommando der Polizei hatte den Täter am Freitagabend angeschossen und überwältigt. Über sein Motiv ist bislang nichts bekannt. Der 47-Jährige wurde wegen seiner Schussverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der verletzte Kita-Leiter kam in eine Klinik.

