München (dpa) - Rock statt Schnulze: Nach drei Jahren Pause hat der italienische Popsänger Eros Ramazzotti in München einen umjubelten Tourneestart hingelegt. Vor etwa 8000 begeisterten Fans stellte er sein neues Album «Noi» vor. Neben einigen Balladen, die ihn berühmt gemacht haben wie «L'aurora» oder «Piu che puoi», gab der 49-Jährige vor allem schnelle Popsongs mit starken Rock-Einlagen und viel E-Gitarre zum besten. Nach zwei Auftritten in München stehen bis Mitte Mai Konzerte in sieben weiteren deutschen Städten auf dem Programm.

