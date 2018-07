Stockholm (AFP) Kaum sind die Köttbullar-Klößchen zurück im Sortiment, hat Ikea den Verkauf seiner gefrorenen Elch-Lasagne gestoppt. In dem Produkt seien Anteile von Schweinehack entdeckt worden, teilte der schwedische Möbelriese am Samstag mit. 17.600 Portionen seien konfisziert und würden nun untersucht. Auch in Deutschland bot Ikea in seinen Schwedenshops bisher Elch-Lasagne zum Mitnehmen an.

