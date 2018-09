Köln (SID) - Tischtennis-Nationalspielerin Kristin Silbereisen hofft nach den Rückzügen von Top-Teams auf einen Systemwechsel in der Frauen-Bundesliga. "Meiner Meinung nach war das Beste das Dreiersystem. Da konnte auch ein schlechteres Team mit einer guten Nummer eins den deutschen Meister schlagen", sagte die 28-Jährige dem Kölner Stadt-Anzeiger. Die zur Saison 2010/11 wieder eingeführten Vierer-Mannschaften seien für zahlreiche Teams auch zu kostspielig.

Serienmeister FSV Kroppach, Silbereisens derzeitiger Klub, hatte im Dezember überraschend seinen Rückzug aus der Damen-Bundesliga zum Saisonende angekündigt, auch der Tabellenzweite TTSV Saarlouis-Fraulautern wird aussteigen. Silbereisen und Nationalmannschaftskollegin Shan Xiaona wechseln daher zum letztjährigen Champions-League-Sieger ttc eastside Berlin.

Silbereisen drängt auf ein schnelles Umdenken. "Man muss wieder etwas an diesem System ändern, denn wenn es so weitergeht, kann man in der Damen-Bundesliga niemandem mehr raten, Profi zu werden", sagte die Sportsoldatin.