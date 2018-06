Beirut (AFP) Bei einem Luftangriff der syrischen Armee in Aleppo sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 15 Menschen getötet worden, unter ihnen neun Kinder. Ein Militärflugzeug habe am Samstag den Westen des Viertels Scheich Maksud in der nordsyrischen Stadt angegriffen, teilte die oppositionsnahe Beobachtungsstelle mit. Zu den mindestens 15 Todesopfern zählten demnach neun Kinder und drei Frauen. Außerdem seien mehrere Menschen schwer verletzt worden, so dass die Zahl der Toten weiter steigen könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.