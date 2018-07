Oklahoma City (SID) - Die New York Knicks sind in der NBA derzeit einfach nicht zu stoppen. Das Team um Basketball-Star Carmelo Anthony gewann bei Oklahoma City Thunder mit 125:120 und fuhr den zwölften Sieg in Serie ein. Anthony hatte mit 36 Punkten und zwölf Rebounds maßgeblichen Anteil am 50. Saisonsieg der Knicks, die hinter Meister Miami Heat zweitbestes Team im Osten sind. Oklahoma, das in Russell Westbrook (37 Zähler) den besten Werfer hatte, bleibt mit 56 Siegen und 21 Niederlagen hinter den San Antonio Spurs (57:20) auf Rang zwei der Western Conference.