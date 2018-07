Denver (SID) - Ohne Nationalspieler Tim Ohlbrecht haben die Houston Rockets in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach vier Siegen in Serie eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Texaner unterlagen 114:132 bei den Denver Nuggets, die mit den 20. Heimsieg in Folge ihren Vereinsrekord einstellten. Bei den Rockets, die mit 43 Siegen und 34 Niederlagen als Siebte der Western Conference noch auf Play-off-Kurs liegen, verzichtete Trainer Kevin McHale auf einen Einsatz von Rookie Ohlbrecht.

Im Osten sicherten sich die Milwaukee Bucks derweil das letzte Play-off-Ticket. Angeführt vom überragenden Monta Ellis, der 22 Punkte, neun Assists und sechs Steals verbuchte, siegten die Bucks 100:83 gegen die Toronto Raptors und sind mit 37 Siegen und 39 Niederlagen nicht mehr von einem der acht ersten Plätze der Eastern Conference zu verdrängen.

In Miami führte Superstar LeBron James den amtierenden Champion bei seinem Comeback nach einer Oberschenkelblessur, wegen der er drei Spiele verpasst hatte, zu einem 106:87-Erfolg gegen die Philadelphia 76ers. James erzielte in Abwesenheit der verletzten Leistungsträger Dwyane Wade (Sprunggelenk) und Chris Bosh (Knie) 27 Punkte für die Nummer eins im Osten.