Taunusstein (dpa) - Bei einem großen Brand auf einem Reiterhof in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) sind in der Nacht 14 Pferde umgekommen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei war zunächst von 16 toten Tieren ausgegangen. «Es wurden dann aber 14 Tierkadaver aus dem Stall geholt und abtransportiert», sagte ein Polizeisprecher. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 750 000 Euro. Das Feuer war in einer Scheune des Reiterhofs ausgebrochen. Von dort aus griffen die Flammen auf die Pferdeställe über.

