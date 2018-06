Peking (AFP) China will noch diesen Monat eine auch von Vietnam beanspruchte Inselgruppe für den Tourismusmus erschließen. Wie chinesische Medien am Sonntag berichteten, will Peking den Besuch der Paracel-Inseln vor dem Feiertag am 1. Mai genehmigen. Ein von der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zitierter Reiseunternehmer in der südschinesischen Provinz Hainan kündigte eine "nicht ganz preiswerte" Kreuzfahrt zu dem Archipel für 2000 Passagiere an.

