Berlin (AFP) Der frühere Außenminister Joschka Fischer (Grüne) will seinen 65. Geburtstag am kommenden Freitag im kleinsten Kreis feiern. "Mit 65 Jahren will man seine Ruhe haben", sagte Fischer der "Bild am Sonntag". Feiern will Fischer demnach mit seiner Ehefrau Minu in seinem Privathaus in Berlin-Dahlem.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.